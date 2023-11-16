16 ноября, 06:21
НХЛ

"Ванкувер" обыграл "Айлендерс". Кузьменко набрал одно очко

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера"

ТАСС, 16 ноября. "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Ванкувере.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер (25-я минута), Брок Бёзер (32), Филип Гронек (49), Куинн Хьюз (63). У проигравших отличились Пьер Энгвалл (8-я минута), Брок Нельсон (9), Бо Хорват (29).

Российский нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в эпизоде с первой заброшенной шайбой команды. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 бросков из 43.

После этого матча первые три места в гонке бомбардиров НХЛ занимают игроки "Ванкувера": американский форвард Миллер (26; 10 голов +16 передач), шведский нападающий Элиас Петерссон (26 очков; 7+19) и американец Хьюз (26; 6+20).

"Айлендерс" потерпели шестое поражение подряд, команда занимает предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе с 14 очками в 15 матчах. "Ванкувер" с 25 очками в 16 встречах возглавляет Тихоокеанский дивизион. В следующем матче "Ванкувер" 17 ноября на выезде сыграет с "Калгари", "Айлендерс" в тот же день в гостях встретятся с "Сиэтлом". 

Теги:
НХЛ
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