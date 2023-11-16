В почтовое обращение вышла марка, посвященная самбо

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Марка, посвященная самбо, вышла в почтовое обращение в рамках серии "Виды спорта" в России. Приобрести ее можно в почтовых отделениях, в том числе на Главпочтамте Москвы, передает корреспондент ТАСС.

На марке изображены самбисты на желтом ковре во время схватки. Помимо марки для первого гашения, можно приобрести блок из девяти марок. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум. Номинал марки - 30 рублей, тираж составил 99 тыс.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта. Самбо было разработано в СССР на основе в том числе борьбы, дзюдо и джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.

Кандидат в мастера спорта по самбо, тренер школы Андрей Чертков рассказал нашему агентству, сколько детей занимается в школе, и что им дают занятия самбо. © Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

С 1966 года самбо является международным видом спортивного и прикладного единоборства, в том же году этот вид спорта был признан Международной федерацией борьбы (ныне - Объединенный мир борьбы). С 1973 года чемпионат мира по самбо был включен в программу аналогичных турниров по греко-римской и вольной борьбе, позже мировые первенства по самбо стали проводиться отдельно.

20 июля 2021 года самбо получило постоянное признание Международного олимпийского комитета.