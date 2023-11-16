16 ноября, 06:42
Летние олимпийские виды спорта

Россиян нет в числе участников финала Гран-при по тхэквондо в Манчестере

Список участников соревнований формировался, исходя из рейтинга

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены не вошли в состав участников финала Гран-при по тхэквондо, который является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом свидетельствуют документы Всемирной федерации тхэквондо, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Турнир пройдет с 1 по 3 декабря в британском Манчестере, в нем примут участие по 16 спортсменов из восьми олимпийских весовых категорий, которые показали лучшие результаты на этапах Гран-при (по четыре категории у мужчин и женщин).

Список участников соревнований формировался, исходя из рейтинга. Россиянка Лилия Хузина, завоевавшая в мае титул чемпионки мира в весовой категории до 67 кг, является первой запасной.

После завершения финала Гран-при согласно рейтингу будут определены первые обладатели неименных олимпийских путевок (по пять путевок в каждой из восьми весовых категорий).

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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