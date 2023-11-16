16 ноября, 06:52
Футбол в Италии

Чемпион Европы по футболу Флоренци подозревается в нелегальных ставках на спорт

Защитник "Милана" Алессандро Флоренци. EPA-EFE/ ROBERTO BREGANI
Защитник "Милана" Алессандро Флоренци
© EPA-EFE/ ROBERTO BREGANI

Ранее аналогичные расследования были открыты в отношении итальянских футболистов Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли, а также поляка Николы Залевского

ТАСС, 16 ноября. Защитник "Милана" и сборной Италии по футболу Алессандро Флоренци подозревается в нелегальной игре на ставках, в его отношении ведется расследование. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Ранее аналогичные расследования были открыты в отношении итальянских футболистов Сандро Тонали ("Ньюкасл", Англия), Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия) и Николо Фаджоли ("Ювентус"), а также поляка Николы Залевского ("Рома"). Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев, в отношении игрока также будет действовать испытательный срок длительностью 8 месяцев.

Флоренци 32 года, помимо "Милана" он играл за итальянские "Рому" и "Кротоне", испанскую "Валенсию" и французский "Пари Сен-Жермен". В сезоне-2021/22 в составе "Милана" он стал чемпионом Италии. С ПСЖ Флоренци становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

В составе сборной Италии защитник провел 49 матчей, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи. В 2021 году Флоренци стал чемпионом Европы. 

Теги:
Футбол в Италии
© Информационное агентство ТАСС
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