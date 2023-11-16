16 ноября, 07:02
Итоговый турнир ATP

Тарпищев: Медведев сыграл против Зверева хуже, чем против Рублева на Итоговом турнире

В первом сете матча удача была на стороне россиянина, подчеркнул глава Федерации тенниса России

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев сыграл против представителя Германии Александра Зверева хуже, чем против соотечественника Андрея Рублева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев обыграл Зверева со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Россиянин одержал вторую победу на турнире и обеспечил себе участие в полуфинале.

"Честно говоря, этот матч Даня играл хуже, чем с Рублевым. Но надо учесть, что [Зверев] подает здорово, и реально не скажу, что у него тоже был идеальный матч, но они друг друга побаивались. Не понимаю, почему у обоих было много ошибок на легких мячах. Медведев имел преимущество на своей первой подаче и немножко проигрывал на второй. Реально удача в первом сете была на стороне нашего спортсмена, хотя лихорадило обоих", - сказал Тарпищев.

"Даня выиграл два матча из двух и, несмотря на результат с Алькарасом, попал в четверку. Остается вопрос, с какого места", - добавил собеседник агентства.

В заключительном туре групповой стадии Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом 17 ноября. 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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