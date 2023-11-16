Прыгун в высоту Лысенко планирует открыть олимпийский сезон 7 января в Екатеринбурге

У спортсмена нет никаких проблем со здоровьем, отметил тренер

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года в прыжках в высоту Данил Лысенко планирует открыть олимпийский сезон 7 января на турнире в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

"Данил уже начал подготовку к новому сезону, мы уже отработали в Сочи первый тренировочный сбор, а сейчас работаем в Новогорске, - сказал Клюгин. - Нам уже предложили выступить на турнире в Челябинске, который запланирован на 19 января. Также ждем приглашения из Екатеринбурга, где 7 января планируются соревнования. Рассчитываем открыть сезон в Екатеринбурге, но сначала нужно дождаться приглашения от организаторов".

По словам тренера, в зимнем сезоне Лысенко намерен выступать на отдельных турнирах. "Мы не намерены рисковать и стартовать раз в неделю, как раньше. Со здоровьем у спортсмена никаких проблем нет, все хорошо", - заключил Клюгин.

Лысенко 26 лет, в сезоне-2023 спортсмен не проиграл ни одного турнира. В его активе есть также серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в настоящее время лишены возможности выступать на крупных международных стартах из-за обострения ситуации на Украине.

Олимпийский турнир по легкой атлетике пройдет в Париже с 1 по 11 августа 2024 года.