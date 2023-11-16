Bellator примет решение о титуле Усмана Нурмагомедова после вскрытия допинг-пробы Б

Ранее сообщалось, что российский боец не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Решение о возможном лишении титула чемпиона Bellator российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова будет принято после вскрытия допинг-пробы Б. Об этом заявил президент организации Скотт Кокер, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Bellator.

"Решение [о титуле] будет принято после вскрытия допинг-пробы "Б", - сказал Кокер.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова и аннулировании результата последнего поединка. По словам Фостера, Нурмагомедов не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества. 12 ноября в Bellator сообщили ТАСС, что в отношении спортсмена применена полугодичная дисквалификация, при этом решение о статусе чемпиона еще не принято.

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов является братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова.