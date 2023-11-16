Елисеев отметил важность самбо в защите семьи и родины

В четверг самбо отмечает 85-летие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Самбо является видом спорта, который позволяет детям научиться защищать семью и родину. Об этом президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев заявил во время возложения цветов к памятнику основоположникам самбо в Москве.

"Хочу всех поздравить с этим прекрасным праздником, - сказал Елисеев. - Мы долго шли к этому моменту. В прошлом году президент России Владимир Путин издал указ о праздновании Дня самбо. Теперь в этот день в каждой секции, каждом клубе, каждом городе мы будем праздновать день рождения своего любимого вида спорта так, как празднуем свой день рождения".

"Сегодня самбо - вид спорта, который дает возможность нашим детям научиться защищать себя, близкого товарища, семью и родину. Это важная составляющая в этот тяжелый промежуток времени", - отметил он.

В четверг самбо отмечает 85-летие, по всей стране проходят масштабные празднования Всероссийского дня самбо.

Глава федерации самбо также зачитал поздравление мэра Москвы Сергея Собянина, в котором отмечается, что город является одним из крупнейших центров развития самбо. В церемонии возложения цветов приняли участие воспитанники школ самбо из нескольких регионов России и почетные гости, в числе которых были директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов и космонавт Федор Юрчихин.

Датой основания вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, в этот день Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)".