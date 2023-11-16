Ковальчук считает, что взрослых хоккеистов будет сложно обязать играть с защитой шеи

На хоккейной площадке может произойти все, что угодно, это очень опасный вид спорта, подчеркнул олимпийский чемпион

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Взрослых хоккеистов непросто будет убедить играть и тренироваться с защитой шеи и горла. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.

29 октября стало известно, что американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд". В середине ноября стало известно, что был задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве хоккеиста. Расследование полиции продолжается.

"Это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай. Я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите, - сказал Ковальчук. - Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать".

"Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех - это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти все, что угодно. Это очень опасный вид спорта", - добавил он.

Произошедший инцидент вновь поднял вопросы о безопасности игроков, особенно о повреждениях шеи и горла, которые могут привести к летальному исходу.