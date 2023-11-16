На Всероссийском дне самбо в "Лужниках" прошла церемония гашения марки

Мероприятие предшествовало открытию форума "Время побеждать", который пройдет в рамках празднования 85-летия самбо

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения марки прошла в Москве на Всероссийском дне самбо, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в Международном центре самбо и бокса в "Лужниках", в ней приняли участие заместитель генерального директора "Почты России" Алан Козонов, президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, глава Международной федерации самбо Василий Шестаков. Мероприятие предшествовало открытию форума "Время побеждать", который пройдет в рамках празднования 85-летия самбо.

"Это не первый случай - совместно с "Почтой России" мы уже гасили марку к 75-летию. Это хорошая традиция, которую мы будем продолжать, потому что самбо будет развиваться и процветать", - сказал Шестаков.

В четверг в рамках серии "Виды спорта" вышла в почтовое обращение марка, посвященная самбо. На ней изображены самбисты на желтом ковре во время схватки. Помимо марки для первого гашения, можно приобрести блок из девяти марок. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум. Номинал марки - 30 рублей, тираж составил 99 тыс.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта. Датой основания вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, в этот день Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)".