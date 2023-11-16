16 ноября, 09:41
Летние неолимпийские виды спорта

На Всероссийском дне самбо в "Лужниках" прошла церемония гашения марки

© Артем Кузнецов/ ТАСС

Мероприятие предшествовало открытию форума "Время побеждать", который пройдет в рамках празднования 85-летия самбо

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения марки прошла в Москве на Всероссийском дне самбо, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в Международном центре самбо и бокса в "Лужниках", в ней приняли участие заместитель генерального директора "Почты России" Алан Козонов, президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, глава Международной федерации самбо Василий Шестаков. Мероприятие предшествовало открытию форума "Время побеждать", который пройдет в рамках празднования 85-летия самбо.

"Это не первый случай - совместно с "Почтой России" мы уже гасили марку к 75-летию. Это хорошая традиция, которую мы будем продолжать, потому что самбо будет развиваться и процветать", - сказал Шестаков.

В четверг в рамках серии "Виды спорта" вышла в почтовое обращение марка, посвященная самбо. На ней изображены самбисты на желтом ковре во время схватки. Помимо марки для первого гашения, можно приобрести блок из девяти марок. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум. Номинал марки - 30 рублей, тираж составил 99 тыс.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта. Датой основания вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, в этот день Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)". 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация