В Минспорте рассказали о ходе работы по возвращению пива на стадионы

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Работа по возвращению продажи пива на стадионы идет, в данный момент обсуждаются технические детали для реализации соответствующего закона. Об этом ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Известно ли, когда будут обсуждать возвращение пива на стадионы? В работе пока, дату не назову. В чем там проблема? Это технические вопросы, идет обсуждение технических деталей реализации, - сказал Кадыров. - Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно. Для того чтобы он работал, идет обсуждение всех деталей".

В июле председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что нижняя палата парламента осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что его ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе.