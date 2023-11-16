16 ноября, 11:16
Летние олимпийские виды спорта

Швед: Китайская баскетбольная ассоциация по уровню популярности уступает только НБА

Российский баскетболист перешел в китайский "Шаньси Лунгс" в октябре

ТАСС, 16 ноября. Китайская баскетбольная ассоциация (CBA) превосходит европейские соревнования по атмосфере, а по популярности уступает только Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал разыгрывающий защитник китайского "Шаньси Лунгс" Алексей Швед.

Россиянин подписал контракт с "Шаньси Лунгс" в октябре, он провел за команду пять матчей. На счету Шведа в среднем 21 очко, 11,4 передачи и 3,8 подбора за игру.

"Посещаемость крутая, например, на всех домашних играх "Шаньси" был полный зал. Фанаты болеют громко, кричат, поют, атмосфера очень похожа на НБА. Плюс, как я успел понять, на ТВ много тематических программ, посвященных CBA. У различных роликов лиги многомиллионные просмотры. В целом по уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА, к Евролиге интерес в разы меньше", - сказал Швед.

"[Китайская лига больше похожа] на НБА, хотя мы и играем по правилам Международной федерации баскетбола. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости, гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тайм-аутов, как в НБА. За шесть дней провели три матча, то есть игры были через день. Я уже выступал в таком графике, мне не привыкать", - добавил он.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). 

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Летние олимпийские виды спорта
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