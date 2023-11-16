16 ноября, 11:25
Летние неолимпийские виды спорта

Елисеев предложил включить самбо в программу Игр дружбы

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Самбо предложено включить в программу Игр дружбы, которые состоятся в следующем году в России. Об этом на форуме "Время побеждать" рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта.

"Прошу Игоря Евгеньевича [Левитина, помощника президента РФ - прим. ТАСС) поддержать эту инициативу. Мы несем справедливость, мир и добро. Мы - самбо, мы - Россия", - сказал Елисеев.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в 2024 году в России. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. 

Теги:
РоссияЛетние неолимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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