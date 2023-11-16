Азат Кадыров отметил, что спорт широко представлен на выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спорт широко представлен на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" рассказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта. Датой основания вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, в этот день Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)".

"Отмечу важную деталь, сегодня День самбо, - сказал Кадыров. - Наш национальный вид спорта, большой праздник для любителей, хотел бы поздравить всех коллег. Отмечу, что тема спорта представлена широко на форуме "Россия" - как в региональном компоненте, так и в отраслевых направлениях, но основная спортивная площадка располагается в павильоне С2, на выставке "Спорт для каждого". Там представлены исторические аспекты, комплекс ГТО, "Игры будущего".

"Там есть свободная зона, где программа расписана до апреля, каждая федерация представляет свой вид спорта, проводит мастер-классы, автограф-сессии с чемпионами и тренерами. Приглашаю всех посетить грандиозную выставку-форум "Россия". Сам уже много раз здесь бывал, но каждый день нахожу новые интересные открытия для себя в разных сферах. И, конечно, всех приглашаю на спортивную площадку познакомиться с активностями, историей нашего спорта и теми видами спорта, которые развиваются в России", - добавил Кадыров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.