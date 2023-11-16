Поздняков объяснил санкции МОК к спортсменам общества "Динамо" их патриотизмом

Спортсмены общества были одними из первых, кому запретили участвовать в международных соревнованиях, подчеркнул глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) применил в отношении спортсменов общества "Динамо" санкции из-за их патриотизма и четких идейных установок. Такое мнение на церемонии награждения работников Олимпийского комитета России (ОКР) и федераций в рамках 100-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" высказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"В момент, когда у нас не самые простые отношения с МОК, мы видим оценку, которую дает Международный олимпийский комитет спортсменам из общества "Динамо". В рекомендациях они были одними из первых, кому запретили участвовать в международных соревнованиях, и теперь понятно, почему - спортсмены с такой четкой идейной установкой, патриотизмом должны были быть первыми вычеркнуты из так называемых Олимпийских игр", - сказал Поздняков.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Принадлежность российских спортсменов и специалистов к клубам просила указывать, например, Международная федерация фехтования. С целью соблюдения рекомендаций МОК спортсменам, имеющим отношение к "Динамо" и ЦСКА, не был предоставлен нейтральный статус.