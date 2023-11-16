Поздняков заявил, что рекомендации МОК по Играм дружбы вызывают недоумение

Любое спортивное мероприятие является свободным для посещения любым человеком на планете, отметил глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует иностранным спортсменам участвовать в Играх дружбы, вызывает недоумение. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Любое спортивное мероприятие является свободным для посещения любым человеком на планете, - сказал Поздняков. - Когда возникли нелегитимные санкции против российского спорта, главной необходимостью стало организовать соревновательную практику для наших спортсменов. Запрет, который был введен полтора года назад, вынудил нас корректировать план подготовки, но не ограничивал возможности участия иностранных спортсменов [в соревнованиях] в России. Спортсмены, которые стали к нам приезжать, говорят о том, что у нас можно и нужно проводить соревнования".

"Мы устраняем несправедливость, которая была в отношении наших спортсменов допущена МОК, - продолжил глава ОКР. - Игры дружбы, которые состоятся с большим успехом в следующем году, послужат двум целям - мирной миссии спорта и свободному участию в соревнованиях всех спортсменов. И очень важно: они устранят несправедливость отстранения наших спортсменов в международных соревнованиях. Все три миссии соответствуют олимпийским идеалам. Поэтому выступление главы МОК вызывает недоумение".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении I летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.