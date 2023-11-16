16 ноября, 13:18
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков считает, что МОК ведет политику тоталитарного режима

В ОКР надеются, что руководство международной организации одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в худших традициях тоталитарных режимов ведет политику ограничений и запретов в отношении спортсменов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"За ширмой интересов спортсменов ведется политика ограничений и запрета на участие в соревнованиях в самых худших традициях тоталитарных режимов, что мы и наблюдаем, - заявил Поздняков. - Мы надеемся, что руководство МОК одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
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