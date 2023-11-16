16 ноября, 13:40
Международная выставка-форум "Россия"

Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта

Серебряный призер Олимпийских игр был выбран прямым голосованием

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серебряного призера Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа, продюсера и режиссера Илью Авербуха выбрали амбассадором Республики Крым в сфере физической культуры и спорта. Об этом было объявлено на стенде Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Авербух был выбран прямым голосованием. Он стал амбассадором республики в сфере физической культуры и спорта. На стенде Авербуху была вручена специальная грамота, а также несколько сувениров.

"Крымчане предложили выбрать меня амбассадром, что является для меня честью, - сказал Авербух. - Крым - это потрясающий ландшафт, люди, которые любят свой край и землю. Готовы за нее сражаться, делать все, чтобы она была краше. Крым - настоящая жемчужина. Я очень рад, что мне удалось реализовать идею по строительству быстровозводимых сооружений".

Он добавил, что в Крыму "помимо красивых объектов, есть и результаты", отметив выступление крымских хоккеистов на турнире "Золотая шайба".

Авербуху 49 лет. В дуэте с Ириной Лобачевой он является серебряным призером Олимпийских игр (2002), чемпионом мира (2002) и Европы (2003). Также на счету Авербуха и Лобачевой серебро (2003) и бронза (2001) мировых первенств, три бронзовые награды чемпионатов Европы (1999-2002). 

Теги:
Авербух, Илья ИзяславичМеждународная выставка-форум "Россия"
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