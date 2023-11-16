Международная ассоциация бокса ввела титул чемпиона мира среди профессионалов

Призовой фонд поединка за титул будет составлять $500 тыс.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) разработала титул чемпиона по версии организации в профессиональном боксе. Об этом журналистам заявил президент IBA Умар Кремлев.

"Мы разработали титул чемпиона по версии IBA в профессиональном боксе, - сказал Кремлев. - Призовой фонд будет $500 тысяч, $300 тыс. получит победитель, $200 тыс. получит проигравший. Чемпион мира будет два раза в год защищать титул чемпиона мира по версии IBA".

В профессиональном боксе существует четыре основные версии чемпионов мира: Всемирной боксерской организации, Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.