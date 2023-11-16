16 ноября, 13:55
Фигурное катание

Тренеры рассказали, как у дочери Бережной проявляются гены олимпийской чемпионки

София-Диана Касинс и Александр Брегей получают искреннее удовольствие от своего катания, отметил Николай Морошкин

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Бережной София-Диана Касинс, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Александром Брегеем на юниорском уровне, стремительно прогрессирует благодаря хорошим генам. Об этом журналистам рассказали тренеры фигуристов Александр Смирнов и Николай Морошкин, представляющие тренерскую школу Тамары Москвиной.

14-летняя Касинс и 16-летний Брегей заняли на этапе юниорского Гран-при в Самаре четвертое место. Это их первый сезон. Отцом Софии-Дианы является многократный чемпиона Великобритании по фигурному катанию Стивен Касинс. Бережная выступала в соревнованиях спортивных пар, ее тренером была Москвина.

"Прогресс налицо, он даже опережает наши ожидания, - отметил Смирнов. - Тамара Николаевна [Москвина] говорит им постоянно: "Не спешите!" У Софии-Дианы замечательная крутка, она в будущем сможет и четверные подкрутки, и четверные выбросы делать".

"Генетика потрясающая, и у нее очень хороший партнер. Александр и поддерживает ее, он очень хорошо подходит ей в психологическом плане. Они очень быстро нашли контакт, они хорошо дружат, взаимодействуют, - отметил Морошкин. - Они получают искреннее удовольствие от своего катания. Совсем еще юные птенчики, только вылупились, но они молодцы, что уже справляются с трудностями, которые возникают у всех - волнение, ожидания. И у них получилось сделать программу чисто, насколько это возможно".

"Генетику никуда не денешь, не спрячешь. Елена Викторовна [Бережная] катается бесподобно, совершенно беззвучно, будем стремиться к тому же, - подчеркнул Смирнов. - Елена Викторовна - олимпийская чемпионка, пускай дерзают, догоняют".

На вопрос, насколько активно Бережная принимает участие в тренировочном процессе, Смирнов рассказал: "У нас все с этим просто - родители появляются только на соревнованиях, никак не участвуют в процессе. Конечно, как любая мама за своего ребенка, Елена Викторовна волнуется. Когда учили выброс, постоянно спрашивала: "Как? Я боюсь смотреть!" Морошкин в свою очередь отметил: "Мама - профессионал, она лучше всех знает, что родитель должен делать, и справляется с этим потрясающе". 

Теги:
Фигурное катание
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