16 ноября, 13:59
Летние олимпийские виды спорта

Минспорт аккредитовал первую в Арктике федерацию серфинга

На текущий момент открыты и аккредитованы федерации и отделения серфинга в 19 регионах России

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Федерация серфинга Мурманской области получила аккредитацию Министерства спорта РФ и стала самой северной федерацией в России и первой в российской Арктике. Об этом ТАСС сообщила член федерации, тренер Алена Васенева.

Согласно данным официального сайта Российской федерации серфинга на данный момент открыты и аккредитованы федерации и отделения в 19 регионах РФ, включая Мурманскую область. Самой южной является федерация Краснодарского края, самой западной - Калининградской области, самой восточной - Сахалинской.

"Федерация серфинга Мурманской области получила аккредитацию Минспорта РФ. Теперь мы - самая северная и первая в российской Арктике федерация по этому виду спорта. Мы сможем проводить официальные соревнования, что позволит присваивать спортсменам разряды для участия в турнирах на уровне чемпионата России", - сказала Васенева.

Она добавила, что деятельность федерации серфинга включает в себя развитие не только этого вида спорта, но и популярных в Мурманской области сапбординга и вейкбординга. "Так как у нас в регионе множество различных водоемов, то водные виды спорта развиваются во многих городах области - начиная от Мурманска и Териберки, заканчивая Мончегорском и Кандалакшей", - сказала Васенева.

Первые официальные соревнования по сапбордингу планируется провести в 2024 году в рамках спортивного фестиваля "Хибины-Трейл", состязания по серфингу тоже в планах, однако возможность их проведения будет зависеть от погоды. "Будем пробовать и смотреть. У нас сложная локация по климатическим условиям. У нас нельзя прийти в любой день на берег Териберки и кататься, потому что нужна волна. Мы, конечно, хотим провести соревнования по серфингу, но пока не загадываем, когда это случится", - заключила Васенева. 

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Летние олимпийские виды спорта
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