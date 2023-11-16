УЕФА сократил заявку сборных на чемпионат Европы 2024 года до 23 футболистов

Ранее в заявки национальных команд можно было включать до 26 игроков

ТАСС, 16 ноября. Заявки национальных сборных на предстоящий чемпионат Европы 2024 года будут сокращены до 23 футболистов. Об этом сообщает телеканал Sky Sport со ссылкой на регламент турнира, утвержденный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Из-за пандемии коронавируса и необычной даты проведения чемпионата мира в Катаре (первенство проходило зимой - прим. ТАСС) в заявках на последних турнирах было большее количество игроков. На чемпионате Европы в Германии будет действует старое кадровое правило", - говорится в сообщении.

В мае 2021 года УЕФА принял решение расширить заявки национальных сборных на чемпионат Европы, который проходил летом того года. Заявки были расширены до 26 игроков. Такое же правило действовало на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропустит турнир из-за решения УЕФА отстранить российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.