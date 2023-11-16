Кремлев заявил, что IBA может оспорить решение МОК в Верховном суде Швейцарии

Глава организации отметил, что решение МОК было несправедливым

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) может обратиться в Верховный суд Швейцарии в случае отклонения апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания. Об этом Кремлев заявил журналистам.

"Решение МОК было несправедливым, этим занимаются и разбираются юристы, - сказал Кремлев. - Мы должны отстоять и доказать свои права. Мы будем идти до конца и докажем правоту. Если не получится в Спортивном арбитражном суде (CAS), то есть Верховный суд Швейцарии. Не дадим и не позволим всяким ангажированным людям решать судьбу бокса".

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК. В октябре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения.