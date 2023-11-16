16 ноября, 14:05
Бокс

В IBA не будут запрещать спортсменам участвовать в Олимпийских играх

Ассоциации готова финансово помочь тем боксерам, кто не сможет самостоятельно отправиться на Игры, подчеркнул Умар Кремлев

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) не станет препятствовать спортсменам принимать участие в Олимпийских играх. Об этом заявили глава организации Умар Кремлев на пресс-конференции.

"Нет никаких запретов на участие в Олимпиаде. Мы поддержим наших боксеров, кто захочет там выступить. Кто не сможет сам поехать, мы финансовое поможем", - сказал Кремлев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. 

Теги:
БоксКремлев, Умар Назарович
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