Кремлев обратился в МОК с просьбой делать олимпийские медали из чистого золота

Деньги, которые зарабатывают на Олимпиадах, должны принадлежать спортсменам, заявил глава IBA

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), призвав делать олимпийские медали из чистого золота. Об этом Кремлев заявил журналистам.

"Я отправил МОК официальное письмо, чтобы они начали выплачивать призовые спортсменам, - сказал Кремлев. - И чтобы сделали медали из чистого золота. На Олимпиаду ходят смотреть на спортсменов, а не на чиновников и их зарплату. На Олимпиадах зарабатывают деньги, и эти деньги должны принадлежать спортсменам. Уверен, что рано или поздно это произойдет".

Ранее Кремлев заявил, что медали Всемирных игр дружбы будут произведены из чистого золота.