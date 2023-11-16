16 ноября, 14:06
Бокс

Кремлев обратился в МОК с просьбой делать олимпийские медали из чистого золота

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Деньги, которые зарабатывают на Олимпиадах, должны принадлежать спортсменам, заявил глава IBA

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), призвав делать олимпийские медали из чистого золота. Об этом Кремлев заявил журналистам.

"Я отправил МОК официальное письмо, чтобы они начали выплачивать призовые спортсменам, - сказал Кремлев. - И чтобы сделали медали из чистого золота. На Олимпиаду ходят смотреть на спортсменов, а не на чиновников и их зарплату. На Олимпиадах зарабатывают деньги, и эти деньги должны принадлежать спортсменам. Уверен, что рано или поздно это произойдет".

Ранее Кремлев заявил, что медали Всемирных игр дружбы будут произведены из чистого золота. 

Теги:
Бокс
© Информационное агентство ТАСС
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