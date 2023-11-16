Фигуристка Варвара Медведева получила рассечение во время проката на этапе Гран-при

Партнер уронил спортсменку во время поддержки

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Юниорка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, получила травму головы во время выступления с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при России в Самаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование", - сообщили журналистам в Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристы шли третьими после короткой программы. В прокате произвольной программы партнер уронил Медведеву во время поддержки, в результате спортсменка получила рассечение. Тем не менее пара докаталась до конца программы. Медведева и Астахов заняли на этапе итоговое пятое место.