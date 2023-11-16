Кремлев уверен, что бокс войдет в программу Олимпийских игр 2028 года

Международная ассоциация бокса с 2019 года лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за управленческого кризиса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бокс войдет в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут в июле 2028 года. Об этом заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на пресс-конференции.

"За МОК я не могу говорить, они пусть говорят, как будут создавать условия, но я уверен, что спортсмены будут выступать, в этом проблемы я не вижу, - сказал Кремлев. - Бокс является основателем олимпийского движения и главным видом спорта на Олимпиаде. В мире два вида спорта, которые собирают миллионы зрителей и большую аудиторию на стадионах. Только в футболе это делают 22 человека, а в боксе - двое".

"Если бокс убрать из Олимпиады, то не боксеры потеряют, а потеряет популярность Олимпиада. Уверен, что на Олимпиаде в Лос Анджелеса будет бокс, и все пройдет на высоком уровне", - добавил он.

В июне сессия Международной олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.