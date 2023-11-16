Авербух считает, что на выставке "Россия" людей переполняет гордость за страну

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду отметил, что выставка-форум имеет очень важный образовательный характер

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Посетители Международной выставки-форума "Россия" в Москве переполняются гордостью за страну. Такое мнение ТАСС в кулуарах выставки-форума высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Выставка впечатляет, безусловно, ты заходишь и переполняешься гордостью за страну, за то, как это происходит, - сказал Авербух. - Я думаю, что она имеет очень важный образовательный характер, потому что очень много детей, которые видят, как все это происходит, видят мощь нашей страны, разнообразие культуры нашей страны, ее силу. Поэтому очень здорово".

"Я думаю, что еще ни раз приеду сюда, в том числе со своими детьми, они разновозрастные, одному два года, другому - 20. Но я думаю, что обоим будет интересно что-то свое. Я приглашаю всех россиян на это грандиозное событие, которое объединяет нас и делает сильнее", - добавил Авербух.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.