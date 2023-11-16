Травмировавшей голову фигуристке Варваре Медведевой не понадобилось накладывать швы

Партнер спортсменки уронил ее во время выступления с произвольной программой на юниорском этапе Гран-при России в Самаре

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Варваре Медведевой, выступающей в парном катании с Павлом Астаховым, не понадобилось накладывать швы после падения в произвольной программе на юниорском этапе серии Гран-при России в Самаре. Об этом журналистам сообщил тренер пары Филипп Тарасов.

"Варвара прошла обследование. Сделали компьютерную томографию. Все хорошо. Даже швы накладывать не потребовалось", - сказал Тарасов.

Фигуристы шли третьими после короткой программы. В прокате произвольной программы партнер уронил Медведеву во время поддержки, в результате спортсменка получила рассечение. Тем не менее пара исполнила программу до конца и заняла итоговое пятое место.