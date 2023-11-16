Джокович обыграл Хуркача, Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

В среду первым участником этой стадии соревнований стал россиянин Даниил Медведев

ТАСС, 16 ноября. Итальянец Янник Синнер пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после того, как первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем туре группового этапа соревнований. Турнир проходит в итальянском Турине.

Джокович победил Хуркача со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1. Серб сохраняет шансы на выход в полуфинал. Синнер второй раз принимает участие в Итоговом турнире ATP. Он стал первым в истории итальянцем, вышедшим в плей-офф соревнований.

Ранее Синнер обыграл Джоковича и грека Стефаноса Циципаса, который впоследствии снялся с соревнований из-за травмы спины. На турнире его заменил Хуркач. Заключительный матч Зеленой группы, в которой выступают спортсмены, пройдет позднее в четверг. Синнер встретится с датчанином Хольгером Руне. В случае победы Руне станет вторым полуфилистом от этого квартета.

В среду первым участником полуфинала стал россиянин Даниил Медведев, выступающий в одной группе с соотечественником Андреем Рублевым, испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Заключительные матчи группового этапа в этом квартете пройдут в пятницу. Медведев сыграет с Алькарасом, Рублев, потерявший шансы на выход в плей-офф, встретится со Зверевым.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в рейтинге ATP, на его счету 10 титулов под эгидой организации. Выход в полуфинал Уимблдона 2023 года - его лучший результат на турнирах Большого шлема.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).