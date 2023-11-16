Загитова рассказала, на какой позиции играла бы в хоккее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию играла бы на позиции нападающего

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова играла бы на позиции нападающего, если бы была хоккеисткой. Об этом она рассказала ТАСС.

"Хоккей в моей жизни занимает очень много места, - сказала Загитова. - Как я уже не раз говорила ранее, мой папа - в прошлом профессиональный хоккеист, а сейчас он является тренером, дома по телевизору постоянно идет хоккей. Что касается меня, то у меня был опыт игры в хоккей, но, естественно, на фигурных коньках и без экипировки. Папа нам с сестрой в Ижевске дал клюшки и шайбу, мы гонялись за ним и пытались у него отнять шайбу и забить. Я люблю забивать, поэтому, если бы играла в хоккей, то была бы нападающим".

Загитовой 21 год. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призером той же Олимпиады в командном турнире. Также на ее счету победа на чемпионате мира (2019) и чемпионате Европы (2018) в одиночных соревнованиях.