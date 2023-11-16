16 ноября, 15:39
Фигурное катание

Фигуристка Загитова объяснила, почему презентовала свою линию одежды в "Красной машине"

Олимпийская чемпионка отметила, что работала над созданием линии два года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в качестве создателя своей линии одежды, презентация которой проходит в четверг в Москве. Как сообщила ТАСС спортсменка, местом презентации был выбран магазин "Красная машина", потому что его название ассоциируется только с победой.

"Идея создать свою линию одежды появилась у меня давно, мы эту коллекцию делали два года, потому что я перфекционист и люблю, чтобы все детали были максимально идеальными, - сказала Загитова. - Конечно же, меня вдохновляли те люди, которые смотрят, следят, болеют за меня, переживают, и мне хотелось этим людям мерчем напомнить, что нужно верить в себя. "Верить в себя" - это слоган линии моей одежды. Хотелось сделать что-то уникальное и запоминающееся, что будет людям напоминать о том, что самое главное - верить в себя, а остальное все приложится".

"Почему презентация проходит в "Красной машине"? Во-первых, "Красная машина" - это символ победы. Во-вторых, несколько лет подряд я выступала со своей командой именно под названием "Красная машина" на Кубке Первого канала, и мы достаточно неплохо показывали там себя и выигрывали", - добавила фигуристка.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). 

Теги:
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация