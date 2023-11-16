Фигуристка Загитова объяснила, почему презентовала свою линию одежды в "Красной машине"

Олимпийская чемпионка отметила, что работала над созданием линии два года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в качестве создателя своей линии одежды, презентация которой проходит в четверг в Москве. Как сообщила ТАСС спортсменка, местом презентации был выбран магазин "Красная машина", потому что его название ассоциируется только с победой.

"Идея создать свою линию одежды появилась у меня давно, мы эту коллекцию делали два года, потому что я перфекционист и люблю, чтобы все детали были максимально идеальными, - сказала Загитова. - Конечно же, меня вдохновляли те люди, которые смотрят, следят, болеют за меня, переживают, и мне хотелось этим людям мерчем напомнить, что нужно верить в себя. "Верить в себя" - это слоган линии моей одежды. Хотелось сделать что-то уникальное и запоминающееся, что будет людям напоминать о том, что самое главное - верить в себя, а остальное все приложится".

"Почему презентация проходит в "Красной машине"? Во-первых, "Красная машина" - это символ победы. Во-вторых, несколько лет подряд я выступала со своей командой именно под названием "Красная машина" на Кубке Первого канала, и мы достаточно неплохо показывали там себя и выигрывали", - добавила фигуристка.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).