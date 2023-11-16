Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что это будет интересным опытом для нее

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова не исключает, что в будущем создаст собственное ледовое шоу. Об этом она рассказала ТАСС.

"Участвовала практически во всех сказках Татьяны Навки, у меня было достаточно много опыта. Я сейчас также набираюсь опыта в команде: как реализуется шоу, как это все поставить правильно, чтобы людям было интересно. В будущем, возможно, сделаю свое шоу, это будет достаточно интересный опыт для меня", - сказала Загитова.

Загитовой 21 год. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка также завоевала серебряную медаль в командном турнире. На счету Загитовой победы на чемпионате мира (2019) и чемпионате Европы (2018).