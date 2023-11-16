Проект резолюции об олимпийском перемирии представят на Генассамблее ООН 21 ноября

Представит проект глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге 21 ноября в Нью-Йорке представит Генеральной ассамблее ООН проект резолюции об олимпийском перемирии на время соревнований. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Начиная с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры олимпийское перемирие направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх", - сказано в сообщении.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение об участии российских спортсменов на данный момент еще не принято.