16 ноября, 16:14
Фигурное катание

Загитова сообщила, что у нее нет любимого хоккейного клуба

Алина Загитова. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию - дочь хоккейного тренера Ильназа Загитова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не имеет клубных предпочтений в хоккее. Об этом Загитова рассказала ТАСС.

"Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех. Мне главное - красивый хоккей, остальное неважно", - сказала Загитова.

Загитовой 21 год, она является дочерью российского хоккейного тренера Ильназа Загитова. В сезоне-2015/2016 он возглавлял ижевскую "Ижсталь", выступающую во Всероссийской хоккейной лиге (тогда - Высшая хоккейная лига), и привел команду к серебряным медалям чемпионата. Также специалист с 2019 по 2020 год руководил казанским "Ирбисом", который играет в Молодежной хоккейной лиге. "Ирбис" - молодежная команда казанского "Ак Барса". 

Теги:
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
© Информационное агентство ТАСС
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