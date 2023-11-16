В Воронеже на Петровской набережной намерены построить первый фиджитал-центр

Проект объекта с экспертизами должен быть готов к середине 2024 года, после чего начнется поиск исполнителя строительных работ

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Первый в Воронежской области фиджитал-центр для спортивных занятий многоборьем и кибер-дисциплинами построят в Воронеже на реконструируемой Петровской набережной. На второй очереди этой набережной будет создан спортивный кластер, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.

"Сегодня объявили торги на проектирование "умной" спортивной площадки - первого воронежского фиджитал-центра <...> Он станет логическим завершением второй очереди благоустройства Петровской набережной: там у нас запроектирован спортивный кластер со скейтпарком, памп-треком и другими активностями не только для любителей активного отдыха, но и для профессиональных занятий. На памп-треке и скейт-парке подрядчик уже начал работу", - написал он.

Кстенин добавил, что это новый вид спорта не только для Воронежа, но и для страны, он включает многоборье с добавлением кибер-дисциплин. Мэр уточнил, что проект фиджитал-центра с экспертизами должен быть готов к середине 2024 года, после чего начнется поиск исполнителя строительных работ.

"Планируем, что объект будет включать поле для мини-футбола с искусственным покрытием размером 40 на 20 м и вспомогательными зонами, площадку для баскетбола три на три с игровым полем 15 на 14 м, территорию воркаута и тренажеров размером 20 на 11 м и само сооружение некапитального модульного фиджитал-центра. Над его наполнением коллеги еще подумают. Поручил посоветоваться, прежде всего, с теми, для кого кибер-спорт - это призвание", - написал мэр.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что власти региона планируют к 15 декабря завершить работы на первой очереди реконструируемой Петровской набережной, весной туда пустят автобус, летом создадут фанзону с экраном для просмотров матчей футбольного клуба "Факел", а зимой установят городской каток. Работы на второй очереди Петровской набережной должны завершить до 1 сентября 2024 года. Всего в реконструкции Петровской набережной запланировано три этапа.