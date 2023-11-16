16 ноября, 16:28

В Воронеже на Петровской набережной намерены построить первый фиджитал-центр

Проект объекта с экспертизами должен быть готов к середине 2024 года, после чего начнется поиск исполнителя строительных работ

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Первый в Воронежской области фиджитал-центр для спортивных занятий многоборьем и кибер-дисциплинами построят в Воронеже на реконструируемой Петровской набережной. На второй очереди этой набережной будет создан спортивный кластер, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.

"Сегодня объявили торги на проектирование "умной" спортивной площадки - первого воронежского фиджитал-центра <...> Он станет логическим завершением второй очереди благоустройства Петровской набережной: там у нас запроектирован спортивный кластер со скейтпарком, памп-треком и другими активностями не только для любителей активного отдыха, но и для профессиональных занятий. На памп-треке и скейт-парке подрядчик уже начал работу", - написал он.

Кстенин добавил, что это новый вид спорта не только для Воронежа, но и для страны, он включает многоборье с добавлением кибер-дисциплин. Мэр уточнил, что проект фиджитал-центра с экспертизами должен быть готов к середине 2024 года, после чего начнется поиск исполнителя строительных работ.

"Планируем, что объект будет включать поле для мини-футбола с искусственным покрытием размером 40 на 20 м и вспомогательными зонами, площадку для баскетбола три на три с игровым полем 15 на 14 м, территорию воркаута и тренажеров размером 20 на 11 м и само сооружение некапитального модульного фиджитал-центра. Над его наполнением коллеги еще подумают. Поручил посоветоваться, прежде всего, с теми, для кого кибер-спорт - это призвание", - написал мэр.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что власти региона планируют к 15 декабря завершить работы на первой очереди реконструируемой Петровской набережной, весной туда пустят автобус, летом создадут фанзону с экраном для просмотров матчей футбольного клуба "Факел", а зимой установят городской каток. Работы на второй очереди Петровской набережной должны завершить до 1 сентября 2024 года. Всего в реконструкции Петровской набережной запланировано три этапа. 

Теги:
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация