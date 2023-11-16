Костомаров рассказал, что навестил спасших ему жизнь врачей

Олимпийский чемпион в танцах на льду провел в больнице 175 дней

ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь в больнице. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В ней он провел 175 дней после госпитализации.

"Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней, - написал Костомаров. - Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем, всем здоровья".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.