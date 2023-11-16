Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретро-матче против "Локомотива"

Голкипер ЦСКА примет участие в медийных активностях, но на поле не выйдет

ТАСС, 16 ноября. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев будет частью команды в ретро-матче со столичным "Локомотивом". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин сообщил ТАСС, что в организации обсуждают участие Акинфеева в мероприятии.

"Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь все же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом", - сказал Брейдо.

Акинфееву 37 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года. Голкипер является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка и суперкубка страны, побеждал в Кубке УЕФА.

Игра состоится 19 ноября на "РЖД-Арене" и будет приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между этими командами. "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России - 2002.