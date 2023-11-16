Боксерский поединок между Фьюри и Усиком пройдет 17 февраля

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком пройдет 17 февраля в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря, однако был перенесен на более поздний срок.

Фьюри 35 лет, на его счету 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья, он является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 36-летний Усик владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). В его активе 21 победа (14 нокаутом) и ни одного поражения.