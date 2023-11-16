Стала известна спортивная программа Конгресса молодых ученых

Конгресс пройдет с 28 по 30 ноября на федеральной территории Сириус

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Шахматы и шашки вошли в спортивную программу III Конгресса молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Гостиная интеллектуальных видов спорта будет открыта на протяжении трех дней проведения мероприятия. Для его участников будут проведены турниры и мастер-классы, они смогут сыграть в шахматы, шашки и го. 29 ноября пройдет сеанс одновременной игры с трехкратным чемпионом мира по шахматной композиции Данилой Павловым. Затем участникам мероприятия будет предложено решить задачи по шахматной композиции, подготовленные Павловым.

"Шахматную композицию называют поэзией шахмат, поскольку она отражает практику шахматной игры так, как искусство - реальную жизнь, - сказал Павлов. - Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на шахматной доске, выявлять еще не раскрытую их силу. В этом у нас много общего с деятельностью ученых. В этой связи символично, что мастер-класс по шахматной композиции пройдет именно на Конгрессе молодых ученых".

В первый день мероприятия впервые будет использована платформа idChess, позволяющая оцифровать все партии, сыгранные на реальной доске, а также сохранять историю своих игр на смартфоне для дальнейшего анализа. Во второй день конгресса пройдет Кубок Росконгресса по шашкам, а в заключительный день - турнир по настольной игре го.

Также участники мероприятия смогут посетить лекции во время сеанса скандинавской ходьбы. Для представления доклада лекторам дается один км или около восьми минут, после чего эстафета переходит к другому. Местом проведения для активных лекций на природе станет пространство Олимпийского парка.

О Конгрессе молодых ученых

Конгресс молодых ученых - ежегодное ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов страны, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других государств.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.