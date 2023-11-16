16 ноября, 19:36
КХЛ

Нападающий "Спартака" Морозов пропустит следующий матч КХЛ из-за травмы

Игрок получил повреждение в матче с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Форвард "Спартака" Иван Морозов не сыграет в следующем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ладой". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В четверг Морозов стал автором одного из голов в матче с "Салаватом Юлаевым" (6:2), в конце игры он получил травму. Также повреждение получил форвард Павел Порядин.

"По травме Морозова - посмотрим завтра, рентгена нет перед глазами. Он пропустит матч с "Ладой", - сказал Жамнов. - Порядин крепыш, с ним все в порядке".

Морозов и Порядин включены в расширенный состав сборной "России-25" на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Пропустил игру с уфимцами капитан "Спартака" Дмитрий Вишневский. "У него микротравма", - подчеркнул Жамнов.

"Спартак" сыграет с "Ладой" дома 18 ноября. 

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