Ковальчук считает, что истинная сила первой тройки "Спартака" будет понятна в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион не считает их игру феноменальной

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Насколько сильна первая тройка московского "Спартака" покажет плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.

Красно-белые в четверг обыграли "Салават Юлаев" дома со счетом 6:2. Выступающий в первом звене хозяев Николай Голдобин является лучшим бомбардиром сезона и делит первое место с нападающим "Авангарда" Ридом Буше в списке лучших снайперов. Его партнерами по тройке являются Иван Морозов, получивший в игре с уфимцами повреждение, и Павел Порядин.

"Хороший матч получился. "Спартак" заставил понервничать, но вратарь очень хорошо себя проявил, - сказал Ковальчук. - Самое главное, чтобы у Морозова не было ничего серьезного, так как это все выглядело не очень хорошо. Руководство сделало летом правильные выводы, подписало хороший тренерский штаб и хороших ребят-игровичков. Им развязали руки, и они получают удовольствие от хоккея".

"Что касается игроков первой тройки, они здорово играют, но давайте их феноменом не будем называть. Впереди плей-офф, и я думаю, там все это проявляется. Видно, что ребята сыграны, проявляется взаимодействие, и дай бог чтобы все было в таком же духе", - добавил он.