16 ноября, 20:51
КХЛ

Пашин отметил, что четвертый гол "Спартака" снял напряженность в игре с "Салаватом"

Красно-белые победили с счетом 6:2

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Четвертый гол московского "Спартака" снял напряженность в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским "Салаватом Юлаевым". Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Александр Пашин.

"Спартак" одержал победу со счетом 6:2.

"Тяжелый матч - до середины третьего периода, пока не забили четвертый гол, была напряженность. Команда соперника давила, угрожала, - сказал Пашин. - Мы местами играли в своей хоккей, а местами нет. Будем исправляться, добавлять, чтобы все 60 минут играть в свой хоккей, несмотря на счет".

Форвард, арендованный "Спартаком" у клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина", отметил, что старается добавлять с каждым матчем. "Благодаря голам становишься увереннее, более менее адаптировался к лиге. У нас вся команда сыгранная, каждый может играть с каждым, в этом есть заслуга тренеров, которые видят сочетания и дают нам играть вместе", - подчеркнул он.

В следующем матче "Спартак" дома сыграет с "Ладой" 18 ноября. 

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КХЛ
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