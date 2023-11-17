Лас-Вегас примет этап "Формулы-1" впервые с 1982 года

Гонка пройдет в воскресенье

ТАСС, 17 ноября. Программа 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Лас-Вегаса - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на городской трассе.

Интриг в чемпионате осталось не так много. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" в оставшихся двух гонках попробует догнать мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл") в борьбе за второе место, сейчас их разделяют 32 очка. Куда плотнее идет борьба за четвертую позицию между испанцем Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), британцем Ландо Норрисом ("Макларен") и испанцем Карлосом Сайнсом - младшим ("Феррари"), которых разделяют всего шесть очков. В Кубке конструкторов также идет борьба за второе и четвертое места: идущий вторым "Мерседес" опережает "Феррари" на 20 очков, а занимающий четвертую позицию "Макларен" находится впереди команды "Астон Мартин" на 21 очко.

Лас-Вегас (штат Невада) принимал этап "Формулы-1" в 1981 и 1982 годах, тогда заезды проходили на парковке отеля Caesars Palace. Нынешняя трасса также проложена в черте города и по длине является второй в чемпионате после Гран-при Бельгии - 6 201 м. 78% дистанции круга гонщики будут проезжать с полностью нажатой педалью газа. Трасса состоит из 17 поворотов - 11 левых и 6 правых. На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ ч и выше. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом в США в текущем сезоне - ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас).

Первая часть свободных заездов начнется в 07:30 мск, вторая - в 11:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (07:30 мск) и квалификация (11:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (09:00 мск).