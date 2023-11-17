Защитник "Тампы" Сергачев в матче НХЛ против "Чикаго" забросил первую шайбу в сезоне

Его одноклубник Никита Кучеров отметился результативной передачей

ТАСС, 17 ноября. "Тампа" на выезде со счетом 4:2 обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (25-я минута), Михаил Сергачев (30), Виктор Хедман (52), Брендон Хэйгл (60). На счету Сергачева также результативная передача, он был признан третьей звездой матча. Голевой пас также сделал его одноклубник нападающий Никита Кучеров. У "Чикаго" отличились Лукас Райхель (13) и Кори Перри (43).

Заброшенная шайба стала для Сергачева первой в текущем сезоне, всего на счету российского защитника 10 очков (1 шайба + 9 результативных передач) в 17 играх. У Кучерова теперь 24 очка (11 + 13) в 16 матчах.

"Тампа" прервала серию из трех поражений и с 18 очками в 17 играх занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Чикаго" с 10 очками в 14 играх идет на предпоследнем, седьмом месте в Центральном дивизионе. Обе команды проведут следующие матчи 18 ноября. "Тампа" примет "Эдмонтон", "Чикаго" на выезде сыграет с "Нэшвиллом".

"Вегас" в гостях обыграл "Монреаль" (6:5), в составе победителей голевым пасом отметился нападающий Иван Барбашев. Россиянин набрал 200-е очко в матчах регулярного чемпионатов НХЛ. На его счету теперь 88 заброшенных шайб и 112 результативных передач в 450 играх. Одноклубник и соотечественник Барбашева нападающий Павел Дорофеев был вынужден досрочно завершить матч - на 58-й минуте при счете 4:4 канадский форвард "Монреаля" Брендан Галлахер в игровом эпизоде попал ему клюшкой в лицо. Дорофееву выбило несколько зубов, он покинул лед в сопровождении врача. Галлахер получил двойной малый штраф, "Вегас" дважды реализовал численное большинство.

В других матчах дня "Коламбус" дома проиграл "Аризоне" (2:3). В составе "Коламбуса" по результативной передаче на счету защитника Ивана Проворова и нападающего Дмитрия Воронкова. "Нью-Джерси" на выезде победил "Питтсбург" (5:2).