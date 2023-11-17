17 ноября, 04:25
Шахматные турниры

Непомнящий выиграл две партии из трех в третий день этапа Grand Chess Tour

Российский шахматист победил американца Уэсли Со и вьетнамца Ле Кван Льема, но уступил Рэю Робсону из США

ТАСС, 17 ноября. Российский шахматист Ян Непомнящий одержал две победы и потерпел одно поражение в третий день четвертого этапа турнира Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

В ночь на пятницу по московскому времени россиянин черными фигурами уступил представителю США Рэю Робсону, а белыми обыграл американца Уэсли Со и вьетнамца Ле Кван Льема.

В итоговой таблице этапа по быстрым шахматам Непомнящий разделил с четырьмя другими шахматистами четвертом место, набрав 9 очков в 18 партиях. Первым стал Робсон, второе место разделили американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв. Следующий соревновательный день откроет турнир по блицу.

В соревновании участвуют 10 шахматистов. Этап завершится 19 ноября. В три первых игровых дня шахматисты проведут турнир по быстрым шахматам, в заключительные два - по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии. Последний этап - Кубок Синкфилда - пройдет в Сент-Луисе с 19 ноября по 2 декабря. Общий призовой фонд Grand Chess Tour составляет $1,4 млн. 

Теги:
Шахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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