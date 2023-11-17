17 ноября, 06:34
НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ. Охотюк набрал два очка

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Сан-Хосе"

ТАСС, 17 ноября. "Сан-Хосе" со счетом 5:1 победил "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Сан-Хосе" отметились Майк Хоффман (3-я, 34-я минуты), Вилльям Эклунд (21), Дживани Смит (23), Люк Кунин (24). Российский защитник "Сан-Хосе" Никита Охотюк записал на свой счет две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Павел Бучневич (54).

На счету 22-летнего Охотюка теперь три очка в восьми играх текущего сезона. Пока защитник не смог отличиться заброшенными шайбами. Он проводит первый сезон в составе "Сан-Хосе", ранее Охотюк выступал за "Нью-Джерси". Бучневич набрал десятое очков (пять заброшенных шайб + пять передач) в 13 играх сезона.

"Сан-Хосе" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, на счету команды 7 очков в 17 матчах. "Сент-Луис" идет пятым в Центральном дивизионе с 17 очками в 15 встречах. Обе команды проведут следующие матчи на выезде. "Сан-Хосе" в ночь на 21 ноября по московскому времени сыграет с "Ванкувером", "Сент-Луис" 19 ноября - с "Лос-Анджелесом".

В других матчах "Калгари" дома обыграл "Ванкувер" (5:2). "Сиэтл" на своем льду в серии буллитов оказался сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), российский вратарь гостей Семен Варламов отразил 29 бросков из 32. "Лос-Анджелес" одержал домашнюю победу над "Флоридой" (2:1). Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27. 

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НХЛ
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