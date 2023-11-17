17 ноября, 06:39
Футбол в России

В ЦСКА рассказали, что футболист Мухин вернется на поле не раньше мая

Полузащитнику после игры 12-го тура РПЛ против "Рубина" диагностировали разрыв передней крестообразной связки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Мухин, восстанавливающийся после травмы, сможет вернуться к игре не раньше мая. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин перенес операцию в Германии.

"Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая", - сказал Безуглов.

Мухину 22 года, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также Мухин принял участие в трех последних товарищеских матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), в игре с кенийцами он отметился голевым пасом. 

Теги:
Российский футбол
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