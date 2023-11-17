17 ноября, 07:17
Массовый спорт

Матыцин заявил, что спорт должен оставаться мостом дружбы между народами

Министры спорта России и КНДР подписали план спортивных мероприятий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Спорт должен быть свободным от внешнего давления и играть объединяющую роль в мире. Такое мнение на встрече с министром физической культуры и спорта КНДР Ким Иль Гуком высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, слова которого передает пресс-служба ведомства.

Матыцин провел встречу с Ким Иль Гуком в рамках рабочего визита российской делегации в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Наши дружеские и партнерские отношения реализуются на основе договоренностей между лидерами наших стран - президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем государственных дел Корейско-Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном. Спорт играет объединяющую роль и должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления", - сказал Матыцин.

Министры спорта России и КНДР подписали план спортивных мероприятий. "Документ включает сотрудничество по 12 видам спорта, организацию совместных мероприятий в области спортивной науки и медицины, подготовки и повышения квалификации профильных кадров. Инициативой российской стороны стало включение в план создания Академии тхэквондо имени генерала Чой Хонг Хи на базе Российского университета спорта. Дальневосточная академия физической культуры выразила готовность принять корейских абитуриентов для организации подготовки и переподготовки специалистов в спортивной сфере. Готовы расширить взаимодействие в рамках экспорта российских спортивных товаров и оборудования. Ждем спортивные делегации КНДР в России для участия в предстоящих соревнованиях", - отметил Матыцин.

Ким Иль Гук в свою очередь подчеркнул необходимость регулярной актуализации плана. "Мы находимся в схожих обстоятельствах в рамках санкционного давления - и наши, и ваши спортсмены переживают трудности из-за дискриминационных ограничений. Прошедшие в этом году Азиатские игры стали для нас первыми после долгого перерыва, - заявил он. - Надеемся на развитие спортивного сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе в рамках взаимных обменов между федерациями по отдельным видам спорта. По мере возможности будем участвовать в перечисленных соревнованиях по приглашению российской стороны". 

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Матыцин, Олег Васильевич
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