Россия и Белоруссия пока не выплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год

Также взносы не поступили от Грузии, Исландии и Монако

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия входят в число стран, которые пока не выплатили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательные взносы за 2023 год. Об этом свидетельствуют материалы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).

Размер ежегодного взноса России равен взносам Франции, Германии, Италии и Великобритании, которые уже выполнили в 2023 году финансовые обязательства перед WADA. Наибольшие взносы в бюджет агентства в 2023 году должны внести США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). Согласно имеющимся документам, эти страны уже полностью выплатили взносы за 2023 год.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.

В конце октября в Париже состоялась IX сессия конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, на которой министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

По словам главы спортивного ведомства, для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте - конвенции ЮНЕСКО. Матыцин отметил, что Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире.